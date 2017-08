Se billedserie Direktør i LevAs, Lars Carlsen rykkede både bryggeriet People Like Us og botilbuddet til psykisk sårbare unge id af Odsherred i foråret. Foto: Marianne Nielsen

Nu er det helt slut - LevAs er gået konkurs

Odsherred - 23. august 2017 kl. 09:47 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først stoppede øl-projektet for og med unge med autisme i Skippinge, og kort efter lukkede LevAs helt ned for aktiviteterne i den tidligere stationsbygning i Hørve og forsvandt ud af Odsherred.

Læs også: Bryggeri trækker sig fra Odsherred

Holbæk-brødrene Lars og Jesper Carlsens fælles virksomhed var et kort bekendtskab i Odsherred, men i Købehavn har brødrene stået i spidsen for botilbud og aktiviteter for psykisk sårbare siden 2007. Men nu er det slut - firmaet er gået konkurs. Det fremgår ikke umiddelbart af LevAs' hjemmeside, men på facebook har brødrene udsendt følgende meddelelse:

»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at LevAs og LevAsBo er gået konkurs. Vi er kede af, at det har stillet unge, pårørende og medarbejdere i en helt urimelig situation«, skriver de blandt andet og inviterer til informationsmøde tirsdag aften.

Konkursen skulle efter Nordvestnyts oplysninger være erklæret allerede den 18. august, men indtil nu har ledelsen været meget tavs om situationen.

LevAs-bryggeriet People Like Us, der har bryggeriet Mikkeller i støttekredsen, meldte i forsommeren ud, at kapitalmangel tvang dem til at droppe etableringen af et bryggeri i Skippinge, og rette blikket mod et samarbejde med Dragsholm Slot på længere sigt. Men her regner man ikke længere med at de ideer ender med øl-brygning.

Direktør og stifter af LevAs, Lars Carlsen og projektleder Hanne Nystrøm, oplyser i en mail, at man er ret ophængt med at lukke virksomheden ned, og ønsker derfor ikke at besvare spørgsmål omkring bryggeri-projektet lige nu.

