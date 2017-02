Nu bliver der renoveret og asfalteret foran hal

De forhøjede blomsterbede af knækfliser på p-pladsen foran den grønne sportshal er taget op, og der er gjort klar til at etablere nye bede til at inddele p-pladsen.

- Først gik vi efter at jævne det hele ud og tage bedene væk. Men der er for stort fald på p-pladsen, så en bil vil kunne trille ned på skolens område, hvis nogen glemmer at trække håndbremsen. Bedene hjælper også på at styre regnvandet hen til opsamlings-brøndene, siger Torben Møller, formand for FK Odsherred og byrådsmedlem (L).