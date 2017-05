Støtten fra Nordisk Kulturfond giver Drauget mulighed for at arrangere koncert med Rasmus Lyberth.

Nordisk fonds-støtte til lokal musikforening

Dermed er Draugets engagement i det sydlige Odsherred blevet knyttet til kulturfondens satsning kaldet Puls-programmet. En katalysator for nordiske artister, der kan udbrede musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum.

- Vi er rigtigt glade for at blive en del af Nordisk Kulturfonds Puls-projekt. Det vil løfte os og give mulighed for, at vi nu endnu mere kan understøtte folkemusikken, siger formand for Drauget, Anker Petersen.