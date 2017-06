Nej til Tvinds indsamling

Fremover bliver odsherreds genbrugspladser forbudt område for Tvinds tøjindsamlinger gennem organisationen UFF. De har ellers netop stillet containere op på kommunens genbrugspladser, og ifølge borgmester Thomas Adelskov (S), så giver UFF et mindre beløb per indsamlet kilo tøj til genbrugspladserne, men til dagbladet Nordvestnyt, siger borgmesteren, at han vil have fjernet UFFs indsamlingscontainere.