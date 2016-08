Lene Damm har tidligere været leder på et plejecenter på Læsø, og da hun bor i Grevinge nyde rhun, at der ikke længere skal bruges så meget tid på transport. Foto: Peter Andersen

Nedskæringer må slutte nu

Hendes vigtigste mål er at skabe et godt og dejligt hjem for centrets ældre, men hun er også klar med skarpe ord, når hun skal vurdere om der er mulighed for flere besparelser på plejecentrene. det er der ikke lyde rmeldingen. Og skæres der ydelrigere på området, så bliver de ældre beboere ladt i stikken, og nogle vil ikke få nok mad og drikke, så det kommer ikke til at ske på hendes vagt, lyder meldingen.