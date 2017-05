Naturfredningsfolk jubler over fredning

98,4 hektar herlig natur mellem landsbyerne Klint, Nyled Huse og Sonnerup Skov bliver nyfredet. Det offentliggør Fredningsnævnet for Vestsjælland om få dage, og selve fredningen har rod tilbage fra et forslag, som Danmarks Naturfredningsforneing, DN, stillede i juli 2013. Og ikke overraskende er DNs formand i Odsherred, Nora Tarms, stærkt begejstret.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger hun: »Vi er meget glade for at have sikret en grøn kystkile i Danmarks største sommerhuskommune. Kystkilen indeholder stor variation i naturtyper og binder sammen til Sonnerup Skov. Og ikke nok med det, fredningen sikrer og udvider offentlighedens adgang med nye stier til glæde for de lokale sommerhusejere og vandreturister som følger nordkyststien. Med fredningen får vi bedre plejemuligheder i naturarealerne, og på sigt skal landskabet åbnes mere op, så man får genskabt de flotte kig i kløfterne og ud over havet.«