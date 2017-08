Se billedserie Et håndgemæng på Vig Festival udviklede sig dramatisk for et vennepar lørdag d. 8. juli. Den ene døde efter et slag i ansigtet - den anden blev tiltalt for det fatale slag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Nægter at have slået ven med dødbringende knytnæveslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nægter at have slået ven med dødbringende knytnæveslag

Odsherred - 30. august 2017 kl. 20:54 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 51-årig mand nægter at have slået sin ven så hårdt i hovedet, at han døde af det på Vig Festival i år. Onsdag forklarede han sig i byretten i Holbæk. Han er tiltalt for med simpel vold at have forårsaget sin vens død i forbindelse med et håndgemæng foran scene 21 lørdag den 8. juli i år.

- Jeg kan ikke huske, hvem der starter med at skubbe. Vi skubber hinanden frem og tilbage og det ender med at jeg skubber ham i ansigtet. Jeg kan se, at han går tilbage og ligesom falder ned i nogle folk, der sidder på græsplænen. Jeg går derfra, og havde ikke i min vildeste fantasi forstillet mig, at jeg kunne skade ham på nogen måde, indledte han grådkvalt sin forklaring.

Han husker ikke selv hvad diskussionen præcist handlede om eller at det endte med at han slog sin ven på venstre side af hovedet med en knytnæve. Flere vidner, som retten også lyttede på onsdag, var dog sikre på at det var tilfældet, skriver Nordvestnyt torsdag.

Foruden episoden på Vig Festivalen, var den 51-årige mand også tiltalt for grov vold og trusler mod en dørmand, der ville smide ham ud fra natklubben Soho i Holbæk i de sene nattetimer den 2. april i år.

Den tiltalte mener dog, at han handlede i nødværge da han smed et glas i hovedet på dørmanden og mener ikke at have truet ham på livet.

Sagen fortsætter og afsluttes formentlig mandag.