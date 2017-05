Forældre i Odsherred, som glemmer podernes tandlægebesøg, kan regne med et besøg fra kommunen. Arkivfoto. Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Når tandlægen tager ud og banker på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når tandlægen tager ud og banker på

Odsherred - 24. maj 2017 kl. 16:03 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For de fleste børn, kan det nok være nervepirrende nok i sig selv, at skulle besøge tandlægen. Nu risikerer børn i Odsherred imidlertid at få besøg af, om ikke tandlægen selv, så i hvert fald en repræsentant fra kommunen, hvis de glemmer at gå til tandlæge.

- Vi vil gå meget langt, for at overbevise forældre om, at de skal tage hånd om deres børns tandhygiejne, siger formand for børn- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Steen Egede Jensen (DF).

7,6 procent af de tre til 17-årige i Odsherred kommer ikke til tandlæge. I visse tilfælde er de ikke engang registreret ved en praktiserende tandlæge.

- Det giver en social skævhed, hvis man fra lille af skal leve med dårlige tænder, siger udvalgsformanden.

Han mener ikke, det er at gå over stregen, med truslen om et hjemmebesøg.

- Ikke når man ved, i hvor dårlig stand visse børns tænder er. Endelig er der også andre områder, hvor vi må overbevise folk om, at handle fornuftigt, siger Steen Egede Jensen.