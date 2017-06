NKT-kabler på museum

- Vi var nogle, der syntes, at det var ærgerligt, at udstillingscentret måtte lukke. Men vi blev enige om, at vi skulle flytte alt det, der havde med kabler at gøre, til Asnæs. Vi er glade for, at bestyrelsen bevilgede penge til museet, så vi ikke skulle smide det hele ud. Det havde været skrækkeligt, fortæller Sven Salwin, som er kustode på museet.