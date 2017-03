Musikforening skriver bekymringsbrev til kulturminister

Bekymringen vil nu blive formuleret i et brev til kulturminister Mette Boch. Bestyrelsen hæfter sig ved, at ministeren i et interview i Kristeligt Dagblad pointerede den store værdi, der ligger i, at lokalbefolkningen aktivt tager del i kulturlivet, og at det skal understøttes, når lokale tager initiativer, der holder liv i lokalsamfund.