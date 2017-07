Molslinjen er uden en af sine største færger det meste af sommeren.

Den ene motor på den store færge, Express 2, gik onsdag i sidste uge i stykker på vej mod Aarhus.

Rederiet forventer, at færgen skal ligge til reparation i Aarhus i omkring seks uger.

- Reservedelene er ikke nogle, der bare ligger på en hylde et sted, og så er det nogle meget, meget store dele, der skal skiftes, siger Jesper Maack.

På trods af uheldet behøver Molslinjen ikke at aflyse nogen afgange mellem Aarhus og Odden. Man aflyser dog en række weekendafgange mellem Ebeltoft og Odden, fordi rederiet trækker færgen Max Mols væk fra Ebeltoft-overfarten og flytter den Aarhus.

I Balle på Djursland er Hanne Skovrup langt fra tilfreds med, at Ebeltoft nedprioriteres til fordel for Aarhus. Hun synes i forvejen, at servicen på rederiet på Djursland er under al kritik.

- Vi har i forvejen alt for få afgange. Så folk burde i stedet bare køre fra Aarhus til Ebeltoft for at tage færgen, siger hun til DR Østjylland.

Molslinjen er ked af at nedprioritere Ebeltoft, men Jesper Maack understreger, at det er vigtigt for rederiet at være der, hvor passagererne er:

- Vi er jo et kommercielt rederi, der sejler uden tilskud. Derfor er vi nødt til at tage bestik af situationen, og det er altså Aarhus, langt de fleste mennesker vil rejse fra, siger han.

Da Max Mols-færgen er mindre den skadede Express 2-færge, betyder uheldet også, at pladsen bliver trang på nogle ture mellem Aarhus og Odden.

- Det er klart, at når vi i nogle uger må undvære en færge, som kan tage op til 1.000 passagerer, så kommer folk til at fylde lidt mere på de færger, der er tilbage, siger Molslinjens pr- og kommunikationschef.