Mistanke om sex med mindreårig asylansøger

Odsherred - 08. januar 2017 kl. 13:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kvindelig medarbejder blev i oktober sidste år sendt hjem fra sit arbejde på Center Anneberg i Nykøbing, fordi hun angiveligt skulle have haft sex med en dengang 17-årig asylansøger, som boede på stedet, skriver dagbladet Politiken.

Oplysningerne stammer fra en indberetning, som Røde Kors har sendt til Udlændingestyrelsen, og som avisen har fået aktindsigt i.

Dermed er det ikke kun Langeland Kommune, der har oplevet, at kvindelige ansatte på asylcentre for uledsagede mindreårige er blevet mistænkt. På Langeland er to kvinder fra Børnecenter Tullebølle på Langeland sigtet for at have haft sex med beboere.

Center Anneberg har lidt over 50 beboere indkvarteret. Hovedparten af dem er under 18 år. I november fortalte en af asylansøgerne på børnecenteret, at han havde et »kæresteforhold« til en kvinde, som på det tidspunkt var ansat som vikar hos Røde Kors. Forholdet indbefattede blandt andet sex, hævdede han.

Er der hold i påstanden, kan det også være i strid med straffeloven, der siger, at det er ulovligt for ansatte på blandt andet børnehjem at have samkvem med beboerne - også selv om den forurettede eventuelt selv har været den aktive part. Strafferammen lyder på op til fire års fængsel.

Røde Kors valgte at underrette Odsherred Kommune om sagen, og indgav også en anmelde om episoden til Midt- og Vestsjællands Politi, som dog siden har valgt at henlægge sagen.

