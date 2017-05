Her i gyden ved Gudmindrup Strand, er det politikernes plan, at der skal opføres en naturlegeplads. De må bare ikke.

Minister skal se på sag om ulovlig legeplads

Odsherred - 15. maj 2017 kl. 14:07 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I snart et år har de lokale politikere i Odsherred Kommune forsøgt at få tilladelse til at anlægge en naturlegeplads på Gudmindrup Strand, men den går ikke. Det har først fredningsnævnet og nu senest kystdirektoratet afgjort.

Grunden er, at legepladsen er delvist planlagt i et fredet område og selvom de kommunale embedsmænd i flere omgange har forsøgt at korrigere projektet, så er det ikke lykkedes at overbevise myndighederne, og derfor erkender formanden for miljø- og klimaudvalget, Venstres Morten Egeskov, at der nu kun er politiske virkemidler tilbage.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger han, at han har aftalt med Venstres folketingsmedlem Jacob Jensen, at sagen skal rejses for ministeren, og så er håbet, at de på den måde alligevel kan presse legepladsen igennem.

Men indtil det, måske , lykkes så er legepladsen dømt ulovlig og kan ikke realiseres.