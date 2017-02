MF Troels Ravn (S) vil holde fast i et ønske om at få ændret serviceloven, så familien Bollhorn ikke mister støtten til overvågning af den svært handicappede søn Theis. Foto: Helene MacCormac

Minister holdes fast på løfte

- Jeg arbejder fortsat på sagen med at få ændret serviceloven, så de mest sårbare borgere, som familien Bollhorns søn, under BPA-ordningen fortsat kan få hjælp til pasning og overvågning døgnet rundt, siger Troels Ravn.

Han vil også arbejde på at fastholde ministeren på det løfte hun har givet Troels Ravn i et svar han stillede hende i Folketingssalen.

- Ministeren sagde, at hvis der var nogen under BPA-ordningen, som har brug for hjælp hele døgnet, så skal de også have det. Det sagde ministeren, siger Troels Ravn, som samtidig lover, at han nok skal holde gryden i kog til der er kommet en afklaring på sagen.