Mildere dom fastholder udvisning

Odsherred - 21. februar 2017 kl. 00:45 Af Helene MacCormac

Dommen lød på betinget fængsel med en prøvetid på to år og indrejseforbud i Danmark i fire år, da landsretten mandag skulle tage stilling til en ankesag fra byretten i Holbæk, hvor tre unge asylsøgere i oktober sidste år blev idømt 40 dages ubetinget fængsel og udvisning med seks års indrejseforbud for vold. Volden var foregået i forbindelse med et masseslagsmål på asylcenter Anneberg i Nykøbing i maj måned i 2016, hvor op mod 40 unge asylsøgere røg i totterne på hinanden.

De tre tiltalte og deres forsvarsadvokater havde håbet på en frifindelse i landsretten. Ikke mindst fordi et hovedvidne havde aflagt en noget usammenhængende forklaring om, hvad der var sket under slagsmålet. Vidnet, en albansk ung mand, forklarede i retten, at han var blevet sparket og slået af især en af de tiltalte. Han kunne dog ikke udpege hvem af de tre tiltalte, der var tale om. Stemningen i retslokalet var derfor også meget trykket, da dommen faldt efter en lang dags retsmøde.

- Der er tale om en mildere dom, men det er alligevel en underlig skævvridning af dommen fra byretten, og der er fortsat tale om udvisning, sagde forsvarer for den ene af de tre tiltalte, forsvarsadvokat Gitte Lyngbo Espensen. efter dommen.

Ved dommen i byretten blev der dømt efter straffelovens paragraf 119, og lagt vægt på, at der under slagsmålet blev begået vold mod en af de ansatte på asylcentret. Ved dommen i landsretten valgte retten i stedet at dømme efter straffelovens paragraf 244, fordi landsretten vurderede, at volden mod den ansatte ikke havde været forsætslig. Landsretten lagde derfor vægt på den del af slagsmålet, som var rettet mod den albanske unge mand, som boede på asylcentret. Der påvirkede også dommen, at de tre tiltalte havde været i besiddelse af våben i form af en skraldespand, en kæp og en urtekniv under slagsmålet.

- Det er rimeligt, at de tre tiltalte med så ung en alder skal slippe med 40 dages betinget fængsel. Men udvisningen kommer vi ikke udenom. De er voksne, over 18 år, og har ingen børn i Danmark, lød det blandt andet i dommer Ejler Bruuns begrundelse for dommene.