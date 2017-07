Messe for udbredt sygdom

Demens er så udbredt en sygdom, at de fleste ikke bare har hørt om den, men enten har et familiemedlem eller kender nogen, der er berørt eller ramt af demens enten direkte eller som pårørende. Demens vedkommer derfor stort set alle. Og det er baggrundne for, at Center for Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune har besluttet at hoilde en messe om emnet - til glæde for familierne og for dem, der er ramt af sygdommen.