Biblioteksleder John Larsen tror på at fusionsproblemer kan løses. Men det vil tage tid. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mere tid til borgerservice, sætter bibliotek under pres

Odsherred - 22. august 2017 kl. 14:20 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da borgerservice i september 2015 rykkede ud af kommunens administrationscentre og ind på bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs, var det med ønsket om at komme tættere på borgerne. Flytningen betød blandt andet 95 timer åbne borgerservicetimer mod de 16,5 åbningstimer på rådhusene, men det er sket på bekostning af biblioteksopgaver. Sådan lyder hovedkonklusionen på en budgetanalyse, som revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har lavet for kommunen, som står overfor budgetprioriteringer for 2018 og dermed skal beslutte, om området skal tildeles flere ressourcer.

Et af problemerne ved ægteskabet har været, at fordele ressourcerne med to meget forskellige opgaver, skriver Nordvestnyt.

- Kombinationen af nødvendige opgaver, der skal løses og de mere oplysningsorienterede biblioteksopgaver har været uvante for os og for borgerservice, og der er har været mange ting at sætte sig ind i, og det har krævet meget mandskab, siger biblioteksleder John Larsen i dagens avis.

- For borgerne, der kommer på biblioteket, kan det ikke mærkes, men det kan personalet, som føler sig presset og til tider stresset, supplerer John Larsen.

John Larsen oplever desuden en personalegruppe, som nærmest fra sekund til sekund dagen igennem skal omstille sig og zigzagge mellem borgerserviceopgaver og biblioteksorienterede og kulturformidlende opgaver.

- Det opleves som utilfredsstillende, og det er et skisma vi arbejder på at få løst. Det skal kunne lade sig gøre, men det tager tid, siger han.