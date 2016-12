Der er otte ledige pladser til forældre i Sydskolens skolebestyrelse. Foto: Marianne Nielsen

Mangler forældre til skolebestyrelse

Odsherred - 22. december 2016

Forældredeltagelsen i bestyrelsesarbejdet er dalende på Sydskolen, og op til suppleringsvalget i februar næste år håber bestyrelsesformand Lene Ørnberg Therkelsen at finde otte nye forældrerepræsentanter til den i alt 31 mand store skolebestyrelse.

- Problemet er jo nu, at man kan træde ud som vil. Det er ikke som tidligere, at man bandt sig til fire år og man skulle søge om at komme ud. Og det gør det lidt svært, siger hun.

Hun kan ikke pege på konkrete årsager til at det er lidt op ad bakke at få forældrene til at deltage i bestyrelsesarbejdet, for der ikke problemer med at skaffe forældre til afdelingsrådene på de fire skoler Sydskolen består af.

- Måske føler de, at skolebestyrelsen er for langt væk, nu når vi er én stor skole, for de er meget villige til at være med i afdelingsrådene, så vi skal bare lige have dem et skridt op og være med i skolebestyrelsen, siger Lene Therkelsen.

Hun er dog meget fortrøstningsfuld i forhold til at få besat de tomme bestyrelsespladser. To forældre har allerede på nuværende tidspunkt tilkendegivet, at de er interesserede i at deltage.