Retten i Holbæk kritiseres for, at måtte aflyse en fogedsag på grund af manglende forkyndelse. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mangler fem måneders husleje

Odsherred - 12. august 2017 kl. 09:00 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lone Rej ejer en ejendom i Algade i Nykøbing, hvor et ægtepar i februar måned overtog et diskotek, men meget er gået galt, og nu føler hun sig svigtet af Retten i Holbæk.

Lone Rej fortæller til dagbladet Nordvestnyt, at hun ikke har modtaget husleje eller betaling for faste udgifter siden den 1.april fra ægteparret bag diskoteket, og at et overdraget varelager til 60.000 kroner aldrig er blevet betalt.

Derfor bad hun, gennem sin advokat, Retten i Holbæk om at igangsætte en fogedsag, så diskoteket og ægteparret kunne blive sat ud af ejendommen, men noget gik galt. Fogedsagen blev berammet til i går, men af en ukendt grund, er det ikke lykkedes Retten i Holbæk at få sagen forkyndt for de rette personer, og derfor blev sagen aflyst.

Det frustrerer Lone Rej, der heller ikke kan få en ny dato for sagen, og til Nordvetsnyt slår hun fast, at hun er hårdt presset af sagen.

Ægteparret ønsker ikke at kommentere tvisten, men til Nordvestnyt, siger den ene, at de blot har underordnede stillinger i selskabet, ikke længere er forpagtere, og til trods for, at hun på Facebook står opført som direktør for diskoteket, så har hun ikke noget med selskabet, der driver diskoteket at gøre.

Administrationschef, Jeanette Jonstrup, fra Retten i Holbæk, slår fast, at de ikke kan udtale sig om en konkret fogedsag, men at retten behandler alle sager hurtigst muligt på baggrund af de oplysninger, der gives af rekvirenten.