Se billedserie En del gymnaster valgte at beholde sko og strømper på ved årets Høvestævne. Belægningen er godt slidt, og asfalten brændte under gymnasternes fodsåler. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mangler en million til »Den Røde Plads«

Odsherred - 26. juni 2017 kl. 13:51 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring en million kroner. Det er sådan cirka det, direktøren for Behandlingsskolerne, der ejer af stævnepladsen ved lejrskolen Høve Strand, vurderer der er behov for, hvis belægningen på »Den Røde Plads« skal fornyes. I 80 år har DGI samlet gymnaster i alle aldre til gymnastikopvisninger på pladsen, men 80 år sætter sit tydelige præg på de fleste - således også på belægningen. Men pengene mangler. Behandlingsskolerne har brugt året til at sætte bygningerne i stand og indrette dem på en helt ny måde, oplyser direktør Christopher Moyell Juul til Nordvestnyt.

- Det betyder dog, at der ikke lige i øjeblikket er penge til at renovere »Den Røde Plads«. Vi vil derfor i stedet prøve at få økonomisk støtte fra fonde eller virksomheder til projektet, således at DGI-stævnet fremadrettet får den belægning, som det fortjener, forklarer direktøren.

Endnu har direktøren ikke modtaget konkrete tilbud på belægningen, men forventer, at regningen kan ende på én million kroner.

- Jeg forventer, at det koster cirka 1000 kroner pr. kvadratmeter, og den fulde håndboldbane er på 800 kvadratmeter plus lidt ekstra. Så det løber desværre nok op i cirka én million kroner. Jeg håber, prisen bliver lidt mindre, uddyber Christopher Moyell Juul over for Nordvestnyt.