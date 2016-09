I 2011 var politiet massivt tilstede på Egebjergvej, hvor de gennemgravede en grund for at finde et barnelig fra et formodet drab. Noget lig blev dog aldrig fundet.

Mand død - Var endelig sluppet ud af et levende helvede

Sådan var virkeligheden for en 54-årig mand, der i 2011 blev anholdt og sigtet for et mangeårigt sexuelt misbrug af sin datter og et formodet drab på hendes spædbarn. Anklager, som var grundigt undersøgt, men ikke førte til nogen tiltale, og for nylig modtog han fuld erstatning for sagen, og var ved at komme på fode, men nu er han død.