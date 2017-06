Mail kan have ødelagt handlen

Lodsoldermandsgården bliver nu sat til salg, endnu engang, for det lykkedes ikke den lokale initiativgruppe at overtale ejeren til et salg. Foto: Mik Foto: Mik

Odsherred - 03. juni 2017

En mail dateret den 16.marts sidste år kan have ødelagt den lokale initiativgruppes muligheder for at overtage Lodsoldermandsgården i Rørvig. I mailen skrev en mand, fra den nuværende arbejdsgruppe, at projektet havde lovning på 500.000 kroner fra Odsherred Kommune og to millioner kroner fra en fond, udover de penge som var samlet ind i lokal støtte.

Borgmester Thomas Adelskov kan ikke genkende, at kommunen skulle have givet tilsagn om nogen støtte, og til dagbladet Nordvestnyt, siger Simon Christiansen, der sammen med Otto Graham, stod for forhandlingerne med gårdens ejer, at mailens fejlagtige indhold meget vel kan være det, der gjorde at ejeren, Ekkehard Meister, ikke ville vedstå en aftale om at afhænde gården for èn krone og de fremtidige vedligelsesudgifter.

Erik Corneliussen, der skrev mailen, er helt uenig i udlægningen.

- Det er noget vrøvl at min mail havde indvirkning på forhandlingerne. Den blev sendt for at opretholde optimismen hos sælgeren så vi kunne få forlænget optionen på købet. Mine tal var baseret på de oplysninger vi havde på det tidspunkt, siger han til Nordvestnyt.

Til avisen siger Bo Bræstrup, at ejeren har tilkendegivet, at han vil sætte gården til salg igen, og vil forsøge at forpagte den ud, og så slår han fast, at selvom projektet nu er endeligt skrinlagt, så tager de det gerne op igen, hvis muligheden skulle byde sig.

I øjeblikket bliver de indsamlede støttekroner betalt tilbage til bidragyderne.