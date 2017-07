Mageløs koncert på dét klaver

I Butik Mageløs I Nykøbing står et Hornung & Møller klaver - og indehaver Jens Siefert har købt et Hornung & Møller klaver fra 1960´erne. Det er dog ikke til salg, for det skal bruges - ideen er, at kunderne må spille på klaveret, og det skal være et genkendeligt stykke musik.