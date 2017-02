Se billedserie Så sent som i weekenden blev Hørve Station hærget af hærværksmænd. Foto: Søren With

Må hunden bide indbrudstyven?

Odsherred - 20. februar 2017 kl. 20:41 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 80 borgere fra Hørve og omegn var mandag aften mødt op til temamøde i Vallekilde-Hørve Fritidscenter om naboovervågning og sikring af hjemmet mod indbrudstyve. Byen har i den seneste tid oplevet en stigning i antallet af hærværk,ligesom indbrudsstatistikken for Odsherred de første måneder af 2017 allerede tæller 15 indbrud, mod 12 indbrud i samme periode sidste år, og bare fem året før.

- Så der har været en stigning af indbrud på ganske kort tid, sagde landbetjent i Højby, Anders Larsen, da han holdt det temaaftenens indledende oplæg.

Her lyttede små 80 borgere med og kunne stille sprøgsmål til landbetjenten. Flere ville gerne vide om det var i orden, hvis hunden kom til at bide en indbrudstyv, og om man kunne komme i fedtefadet for at lave en civil anholdelse.

Hertil mente Anders Larsen, at der måske kunne blive tale om at erstatte tyvens bukser og at man skulle føle sig sikker på og stærk nok til at kunne tilbageholde indbrudstyven.

- Skal man trække for eller fra, når man ikke er hjemme?, spurgte en borger.

- Man kan sige for og imod. Jeg selv har aldrig noget trukket for og jeg opfordrer heller ikke folk til at gøre det, for så tænker tyvene, at der er noget at komme efter. Og jeg ville heller ikke mørkelægge huset, lød svaret fra betjent Larsen.

Det var stifterne af Facebookgruppen »STOP indbrudene i vores by Hørve«, Claes Sommer og lokalpolitiker Søren With (S), der havde inviteret til temaaften om nabohjælp og sikring.

Arrangementet var en gentagelse af et møde, der blev holdt for fem år siden, da naboovervågningen blev etableret. Siden har man på Facebook kunnet agere moderne telefonkæde og fortælle om mistænkelige hændelser og oplevelser.