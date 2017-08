18 brandfolk skulle der til for at slukke den omfattende brand. Foto: Stefan Andreasen

Lynet ramte fem gange

Det tidligere skovløberhus på Hovvigvej 68, lige ved fuglereservatet, er en brandtomt, og dets hidtidige beboere, Palle Graubæk og hans kone er blevet genhuset i et sommerhus i nærheden, men chokket og savnet sidder stadig fast.

»Det har været et stort chok, men selvom det har været rædselsfuldt, så har det gjort et stort indtryk på os, at der er så mange mennesker, der har haft oplevelser med det hus. Igennem årene har de været forbi og fået en kop vand, lånt et toilet eller fået hjælp til at pumpe en flad cykel, og selvom jeg ikke kan huske dem, så kan de huske huset,« siger han.