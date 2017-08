Lundbeck-udvidelse: 202 sider klager

- Da jeg gennemgik de første tre sider med underskriftskrivere, så kunne jeg jo konstatere, at man kunne fjerne omkring halvdelen, fordi de hverken har adkomst til eller adresse på de ejendomme som de skrev under for, og der er folk, der skriver under uden at eje eller have adresse i området. Så man skal være forsigtig med at sige, hvor mange indsigelser, der er kommet, siger han til dagbladet Nordvestnyt.