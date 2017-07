Nethe og Morten Jensen (tv) har solgt Nykøbing-Rørvig Havecenters ejendom og grund til Lone og Karsten Nielsen, Gartnergården. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Lukket havecenter overtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukket havecenter overtaget

Odsherred - 30. juli 2017 kl. 16:45 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pr. 1 august er Lone og Karsten Nielsen, Gartnergården i Nr. Asmindrup, de nye ejere af Nykøbing-Rørvig Havecenters grund og ejendom på Vesterlyngvej 42, men ikke forretningsdelen som lukkede 1. januar i år.

- Vi er glade for, at der nu igen bliver aktivitet her på stedet, hvor vi selv drev havecenter i 12 år, siger Nethe og Morten Jensen.

De er selv kommet videre som ansatte i NR-Anlæg aps, hvor de arbejder med havetegninger og det praktiske arbejde med at indrette haver.

- Vi har masser at gøre på den front og nyder den frihed det er at være ansat og kunne holde weekend og ferie med børnene uden at blive forstyrret, siger Nethe Jensen.

Parret ved endnu ikke, hvor de lander økonomisk efter lukningen af havecentret, og det forventes først afklaret i løbet af et halvt års tid. Lone og Karsten Nielsen oplyser, at de vil drive en sæsonforretning på adressen, og vil have åbent fra næste forår til hen på efteråret.

Udvalget bliver sæsonens planter, men der sælges ikke afskårne blomster og buketter.

Udenfor sæsonen henvises der til Gartnergården.