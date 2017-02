Animator Tina Klemmensen skal lære Odshereds børn og unge at lave animationsfilm. Foto: Odsherred Kommune/Claus Starup

Lukker børn ind i animationslaboratorium

Odsherred - 28. februar 2017

Børn og unge i Odsherred kan nu gå til animation. Odsherred er nemlig med i AniLab, som er Animationslaboratoriet i Vestsjælland under Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som giver børn og unge muligheden for at lære at lave sjove animationsfilm af professionelle animatorer.

Projektet styres fra Musikskolen i Kalundborg, men i Odsherred er det Ung i Odsherred, der er tovholder i samarbejde med Vig Bio.

Under overskriften »Nørd på den fede måde« opfordrer Odsherred Kommune derfor børn og unge, der har mod på at lære teknikkerne, til at tilmelde sig de hold, der begynder onsdag i denne uge i Ungekulturhuset i Asnæs, som under hele forløbet bliver omdrejningspunktet.

I spidsen for undervisningen i Ungekulturhuset i Asnæs står Tina Klemmensen fra Kolding, der er uddannet designer og illustrator, men som tog til Ardman i England og lærte at animere. Her blev hun bagefter ansat på Postmand Per-produktionen.