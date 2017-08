Luftens skrigehalse kan reguleres

Borgmester Thomas Adelskov (S) står tidligt op i disse dage. Ikke kun fordi han generelt er en travl mand, men fordi han slet ikke kan sove længe, for omkring hans hjem i Nykøbing har en flok måger og råger besluttet at de skal danne bo, og det larmer, og en række mågekolleger har udset sig rådhuset i Højby som bo, så han har fuld forståelse for, at der i det nordlige Odsherred er et behov for at regulere måge og rågebestanden.