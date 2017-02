Luft Under Vingerne skal skabe nye jobs

Projekt Luft Under Vingerne ligner ved første øjekast endnu et jobskabelsesprojekt, som set ofte før - men udgangspunktet her er markant anderledes: Deltagerne skal som udgangspunkt og som det allerførste lære fællesskabets goder og krav at kende. Det skal ske ved at de »samskaber« (etablerer) deres egen virksomhed og sælger deres arbejdskraft til virksomheder og private, som har brug for at få løst jobs i kortere eller længere tid.