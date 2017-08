Lovkrav koster 1,6 million

»Den akutindsats, som i øjeblikket kan varetages på Lynghuset, lever ikke op til Sundhedsstyrelsens krav. Personalet har ikke de kompetencer, som Sundhedsstyrelsen kræver, og har heller ikke mulighed for at rykke ud til borgerne i eget hjem«.

Center for Omsorg og Sundhed vurderer, at der er behov for at få tilført ekstra midler allerede i år, hvor der skal bruges 100.000 kroner til et kompetenceløft og yderligere 200.000 kroner til nyt udstyr.