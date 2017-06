Læs tre bøger og få en gratis is. PR-foto

Lokker med gratis is

Af Preben Moth

Skolernes sommerferie nærmer sig med hastige skridt.

Skoletasker og lektier parkeres og ungerne søger mod sand, strand og ferieaktiviteter. Men også mod læsning og tid til at fordybe sig i en god bog. I hvert fald hvis det står til Odsherreds Bibliotek og Kulturhuse. Her opfordrer man igen i år børnene til at finde bøgerne frem i sommerferien med initiativet Sommerbogen.

Konceptet bag Sommerbogen er enkelt: Læs tre bøger og få en gratis is.

Alt man skal gøre, er at hente et svarark på biblioteket i Asnæs, Vig eller Nykøbing og udvælge tre gode bøger, man gerne vil læse. Når bøgerne er læst, skriver man en kort anmeldelse af dem på svararket, afleverer det og får en lækker is til gengæld for det gode læsearbejde. Alle børn mellem 6 og 15 år kan være med, så længe de er oprettet som lånere på Odsherred Bibliotek og Kulturhuse. Er man ikke allerede registreret som låner, kan man nemt blive det, når man henter sit svarark - man skal blot huske at medbringe sit sundhedskort.

Der udleveres svarark fra d. 19. juni, og udfyldte svarark skal afleveres senest d. 19. august.

- Hovedformålet er at sikre at Odsherreds børn er lige så gode læsere efter sommerferien, som de er ved feriens begyndelse, fortæller børnekulturformidler Thomas Elkjær Smedebøl.

Forskning viser nemlig desværre, at der ikke skal mere end en lang sommerferie til at sætte børnenes læseudvikling i bakgear.

I Sommerbogen er der ingen krav til, hvad man skal læse. Det kan være alt fra fagbøger og murstensromaner til tegneserier og lixbøger. Det vigtige er, at læsningen er lystbaseret. Et andet formål med initiativet er nemlig, at endnu flere børn får øjnene op for bøgernes verden. For som Thomas Elkjær Smedebøl udtrykker det:

- Der gemmer sig vidunderlige verdener og underfulde indsigter i børnelitteraturen, som vi synes, alle børn fortjener at opleve.