Linse Kesslers ven dræbt: Morder stadig på fri fod

Lørdag den 14. januar blev en 42-årig mand skuddræbt i et muret gulstenshus på Pilebakken 14, i Veddinge Bakker. Formentlig et opgør i det kriminelle miljø, var politiets første reaktion, men nogen gerningsmand har de endnu ikke fundet.

Over for dagbladet Nordvestnyt erkender Carsten Andersen, fra Midt- og Vestsjællands Politi, at der ikke er noget gennembrud eller nogen anholdte i sagen, og han slår fast, at politiet, trods de mange dage siden drabet blev begået, stadig gerne vil i kontakt med eventuelle vidner, og at politiet ikke har afgørende spor at fortælle om.