Se billedserie Lethallen i Vig skal ombygges til indendørs tennishal med kunstgræs og sand som overflade. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Lethal ombygges til indendørs tennisbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lethal ombygges til indendørs tennisbane

Odsherred - 29. januar 2017 kl. 11:01 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vig Tennisklub har planer om at ombygge lethallen i til en indendørs tennisbane, oplyser formand for bestyrelsen, Per Larsen, til dagbladet Nordvestnyt.

Men før investeringen i et kunstgræs-tæppe vil bestyrelsesformanden gennemse det juridiske overdragelses-udspil fra Odsherred Kommune sammen med en jurist.

Kommunen vil forære lethallen til tennisklubben, der har frist til 1. april til at afprøve hallen. Derefter binder klubben sig til alle forpligtelser. Foreløbig har det kostet 50.000 kr. at afprøve hallen (genetablering af el, udskiftning af 18 ødelagte lamper, opmaling af bane og opsætning af net).

- Vi har testet gulvet, og det er alt for glat til tennis. Ikke på grund af kondens, som vi fik oplyst, men fordi man havde valgt en glat overflade på plastik-fliserne, for at børnene ikke skulle rive knæene - der findes også en nopret udgave af fliserne, fortæller Per Larsen.

Bestyrelsen har besluttet, at når juraen er på plads, vil man udskifte plast-gulvet med et Turf-tæppe (kunstgræs), som fyldes med sand.

- Det bliver helt fantastisk. Odsherred får en indendørs tennisbane, siger formanden.

Det vil koste 100.000 kr. at udskifte gulvet og yderligere 50.000 kr. til udendørs-arbejde omkring lethallen - beplantning og et hegn ind mod skolens legeplads. En samlet udgift på 200.000 kr. til tennisklubben.

- Vi har i nogle år tjent penge på at sælge flæskesteg-sandwicher fra vores klubhus, når der er Vig Festival, og vi har sparet en del af dem op. Så nu vi gør vi et stort indhug i vores likviditet, siger Per Larsen.