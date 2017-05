Legeplads er nu invielsesklar

I et år har en arbejdsgruppe i borgerforeningen søgt at gøre græsarealet mellem Fårevejle Kirkebo og kirken til et samlingssted for både børn og voksne. Hen over foråret begyndte legepladselementerne at vokse frem, og nu er gruppen klar til at indvie byens nye samlingssted.