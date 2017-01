Se billedserie Lasse Lindgreen stiller op til DM i skills i denne uge. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Lasse går efter glarmester-guld

Odsherred - 23. januar 2017 kl. 08:19 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lå ikke i kortene, at 33-årige Lasse Lindgreen skulle være glarmester - og da slet ikke måske Danmarks bedste. Det sidste afgøres i denne uge i Aalborg, hvor danmarksmesterskaberne i skills afvikles i 40 fag i Gigantium i Aalborg i dagene 26.-28. januar.

Lasse Lindgreen blev oprindeligt uddannet bygningssnedker, et fag og et arbejde han var glad for, da han i mere end 10 år arbejdede på en vinduesfabrik. Men tiderne ugunst, finanskrisen ikke mindst, satte en brat stopper for det. Han måtte konstatere, at han stod uden arbejde. Så da glarmester Jens Juhl, der har sin virksomhed i den østre ende af Adeleres Alle i Fårevejle Stationsby, tilbød ham job, blev han glad.

Det samme gjorde Jens Juhl, for det viste sig, at hans nye medarbejder havde talent for glarmesterarbejde, og det resulterede i en voksenlærlingplads.

Den fire år og otte måneder lange uddannelse til glarmester omfatter adskillige skoleophold, for Lasse Lindgreens vedkommende på EUC i Audebo, hvor landets eneste glarmesterskole ligger. Her fik man også hurtigt øjnene op for hans talent og han blev udvalgt til at deltage i danmarksmesterskaberne.