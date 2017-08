Søværnets Skole, Center for Våben, er det knap så mundrette navn for våbenkurset på Gniben, og lørdag holdt de åen hus Foto: Martin Hoffmann Kønig

Larmende søfolk er populære

»Hold jer for ørerne, om seks sekunder skyder vores 76 mm kanon.« Over fire kilometer efter sømål. En gummibåd sparker bølger i vandet, og på kajen står en kø så lang for at komme ombord, en pansret mandskabsvogn er tl at kravle i, og en LYNX helikopter brummer over de mange hundrede parkerede biler.