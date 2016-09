De mystiske udposninger i skvulpe-renden opstod, fordi der var en utæthed i bassin-dugen. Privatfoto

Lappe-løsning på vej for Vig Svømmehal

Odsherred - 17. september 2016 kl. 13:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hullet i bassin-dugen i Vig Svømmehal er sporet til den ene side, og det er nu besluttet at lappe hullet med et nyt stykke dug, oplyser Søren With (S), formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, til dagbladet Nordvestnyt.

Thomas Winther, afdelingsleder for plan, byg og erhverv i Odsherred Kommune, har holdt møde med hovedentreprenøren for renoveringen af Vig Svømmehal og firmaet, der lagde den nye bassin-dug i det store bassin.

- For at lappe hullet bliver der skåret en lap på 15 gange 15 centimeter, der svejses på dugen. Så kommer der vand i bassinet, og så skulle vi være kørende igen. Det er i ordets bogstaveligste forstand en lappeløsning, men det er en fagmæssig korrekt fremgangsmåde. I forvejen er dugen svejset sammen af stykker, der er skåret og tilpasset bassinets form, siger Søren With.

Han har sikret sig, at det bliver indskrevet i sagen, at bassinet skal fremstå som nyt efter lapningen.

- Vi skulle kunne få vand i det store bassin på tirsdag. Vi ved ikke præcis, hvor lang tid der går med at indkøre vand og vandbehandling igen. Men vi er tæt på at kunne åbne igen, siger Søren With.