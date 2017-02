På mandag holder Karl Otto Nielsen sin sidste generalforsamling som formand for Odsherreds Landboforening. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Landmænd skal have ny formand

Odsherred - 19. februar 2017 Af Torben Andersen

Landmændene i Odsherred skal have en ny formand. På Odsherreds Landboforenings generalforsamling mandag den 20. februar vil Karl Otto Nielsen nemlig meddele, at han trækker sig efter seks år på formandsposten.

Han understreger, at der ikke ligger nogen form for utilfredshed bag beslutningen om at stoppe.

- Det er et utroligt spændende job at være formand, men jeg kan ikke afse tid til det længere, og så kommer man til at hænge lidt i bremsen, både som formand og i forhold til min bedrift, siger Karl Otto Nielsen.

Han har som landboformand været inddraget i udarbejdelsen af den kommunale erhvervspolitik. Og han har siddet i bestyrelsen i Udvikling Odsherred, der på et tidspunkt var udset til at skulle stå i spidsen for erhvervspolitikken.

- Men når man kommer ind i politik, så opdager man, at der går lang tid med at se nogle konkrete resultater ude hos den praktiske landmand. Her er der altså lang vej. Og det kan godt være frustrerende. Når man er landmand og erhvervsdrivende, så er man jo vant til, at man kan rykke tingene med det samme, men det er ikke helt det samme i den politiske verden. Her gælder det lange, seje træk, forklarer Karl Otto Nielsen, som gennem årene ikke mindst har kritiseret Odsherred Kommunes langsommelige sagsbehandling af ansøgninger fra landmænd.