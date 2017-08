Se billedserie Ida Guldhammers »Mammuttand« er støttet af sten, der efter nedtagningen skal tilbage til, hvor de blev hentet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Landart i Klint Kalkbrud tages ned i efteråret

Odsherred - 25. august 2017

De fem landart-kunstværker, som for tiden kan ses og opleves i det naturskønne Klint Kalkbrud i det nordlige Odsherred, skal efter aftale med kunstnerne tages ned i ugen efter efterårsferien.

Herefter er det op til kunstnerne, hvad de vil bruge deres værker til.

Odsherred Kommune har - gennem det nu nedlagte kunstråd - givet hver kunstner et honorar på 35.000 kr. for deres arbejde, og med det beløb som basis har de haft mulighed for at forhøje ved at søge fonde.

- Men vi har ikke erhvervet ejendomsretten over værkerne. Og det ligger også i aftalen, at kunstnerne selv skal sørge for nedtagning af værkerne, når udstillingsperioden er forbi, og for at genetablere området omkring deres værker, fordi det er fredet, siger kulturchef Eva Ormstrup.

Landart-udstillingen blev åbnet under sommerens Geopark Festival, og der har været stor interesse for at opleve den, fortæller kulturchefen.

- Jeg har set den tre-fire gange, og hver gang var der mange mennesker, som gik omkring og så på værkerne og nød naturen. Vi kan også se, at de udstillings-foldere, vi lægger ud, meget hurtigt bliver tage, siger Eva Ormstrup.