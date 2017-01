Send til din ven. X Artiklen: Læs præstens prædiken over skuddræbt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Odsherred - 27. januar 2017 kl. 12:23 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørgen Nikolaj Lund, Lumsås Kirke den 27. januar 2017 kl. 11

Uddrag af sognepræst Sten Hartungs prædiken:

Jeg ved, at alle som er samlet om Jørgens båre her i Lumsås Kirke i dag, er dybt chokerede over den tragedie, som er overgået ham: at han brutalt blev myrdet, mens han opholdt sig i sit hus i Veddinge Bakker.

Jørgen var på de betingelser helt prisgivet sin skæbne og havde ingen mulighed for at forsvare sig selv, endsige tilkalde hjælp.

Jørgen blev på den måde offer for en handling, som er svær at begribe, svær at forstå.

Og alle spørger sig selv: hvordan kunne det ske, og hvorfor var det lige ham, der skulle lide denne tragiske skæbne?

Det virker så meningsløst, så helt uforståeligt, at Jørgen er blevet revet væk midt i livet - i en alder af kun 42 år.

Vi mennesker er nok sådan indrettede, at vi altid søger efter en mening med det, der sker i livet, men når et menneske, vi elsker og holder af brutalt likvideres, så er det unægtelig svært at se nogen som helst form for mening.

Til gengæld var det fyldt med mening, at Jørgen - i den tid han fik her på jorden - var der for jer, som stod ham nærmest.

Som Trine og Lena fortalte, da vi mødtes i sidste uge, så var Jørgen et meget vellidt menneske, som havde en enestående evne til at støtte andre, til at muntre andre op og se fremad, hvis der var brug for det.

Men andre ord var han en rigtig god kammerat, som gerne ville, at alle var glade og som formåede at skabe en stemning omkring sig.

Jørgen var, som I beskrev ham, den der altid havde en god historie i ærmet - nogle gange en røverhistorie - men i hvert fald altid en historie, som var underholdende og som man kunne grine af.

Som I sagde, så kunne han af og til være drillende, måske også en smule provokerende, men på bunden altid hjælpsom og godhjertet.

En anden side af Jørgens personlighed var, at han var en levemand, som nød livet fuldt ud og det meste af tiden kørte i 5. gear - og hvis der havde været et 6, havde han sikkert kørt i det.

Han elskede fart - var til hurtige biler, lå meget ude på landevejene, og så var der det, at man altid kunne høre, når han ankom.

Som I nævnte, da vi talte sammen, så kunne Jørgen være utroligt generøs - og det illustreres nok meget godt af historien om, hvordan han engang - stor i slaget - forærede en bil til en vildtfremmed mand.

En vigtig ting i Jørgens liv var hesten Jokke, som han tog ud til tre gange om dagen, og så var han også meget glad for hunde og var i en periode også engageret i at opdrætte hunde.

Han var også meget glad for musik - Top Charlie - intet andet duede - og så elskede han gamle danske film, bl.a. Prinsessen fra Benzintanken.

I en helt anden bold-gade var så, at han i mange år var en del af boxeverdenen, hvor han fik mange gode venner og bekendte.

På den baggrund vil det måske også komme bag på mange, at han som barn sang i Stefanskirkens kirkekor inde på Nørrebro, hvor han havde sine rødder. Som en del af barndommen derinde i Esrumgade har I også nævnt, hvordan han dansede electric boogie og også engang fik en sølvmedalje til svømning i Hillerødgade Svømmehal.

Jørgens søster Karina kan fortælle om gode fælles barndomsminder fra sommerhuset og ferierne ved Dalby Strand, hvor der allerede dengang var fart over feltet - Jørgen kørte knallert - og siden også bil hen over markerne - og så er der også minder om mange gode timer på stranden og et tæt søskendeforhold, hvor Jørgen altid var meget beskyttende over for sin søster.

Ingen kan således være i tvivl om, at I som i dag er samlet om Jørgens båre her i kirken har mistet en god kammerat og en trofast ven.

Men vore tanker går i dag også til Connie, som har mistet sin søn og Nikole, som har mistet sin far. Og som I nævnte, så stod Jørgen til at blive morfar her i februar måned, men det nåede han altså desværre ikke.

Hans liv er så brutalt blevet revet over på midten - og i dag kan vi så ikke gøre andet end at overdrage ham i Guds hænder og stole på, at han nu har det godt dér og hviler trygt i en kærlighed, som overgår enhver forstand.

I dag har jeg her i kirken læst beretningen om Jesu opstandelse påskemorgen.

Som I nok har lagt mærke til, er det ikke en fortælling, som giver en masse forklaringer på, hvorfor der kan være så megen lidelse, så meget brutalitet, så meget ondskab her på jorden.

Men beretningen om Jesu opstandelse fra de døde viser os, at der en vej, som fører ud af mørket, ud af døden, ud af lidelsen og hen et nyt sted.

Gud er kærlighed, som det hedder i Johannes 1. brev.

Skulle vi nogensinde tvivl på det, må vi se på Jesus, se hvordan han altid tilgav sine medmennesker og aldrig ønskede hævn over nogen, se hvordan han opsøgte de udsatte og fortabte og gav dem kærlighed, se hvordan han led for os på korset og stod op af sin grav påskemorgen.

"Fred være med jer", lød hans ord til os.

Så han er vejen, han er sandheden, han er livet - for os alle. Er der noget alternativ?

Derfor er det med sorg, men ikke uden håb, at vi i dag steder Jørgen til hvile her fra Lumsås Kirke.

Da vi talte sammen forleden, sagde Trine og Lena med stor varme: "Hvor er vi heldige, at det var netop os han valgte som sine venner".

Nu håber jeg så, I vil glæde jer over den tid, I fik sammen med Jørgen, glæde jer over, at han var hér med alt, hvad der var ham - med sin hjælpsomme og generøse personlighed - og så tage alt dette med jer i jeres hjerter i den tid, der nu skal leves uden ham.

Så vil vi da bede om, at Guds fred og Guds kærlighed nu må være med Jørgen, ja være med os alle.

Kristus er opstanden.

