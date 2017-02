Sydskolen afdeling Fårevejle var en af de to skoler, som den 16-årige tilsyneladende havde udset sig til at bombesprænge. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lærere advarede mod terrortiltalt pige

Odsherred - 17. februar 2017 kl. 13:02 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 8.januar 2016 holdt Sydskolen afdeling Fårevejle gallafest for skolens ældste elever, og det var til den fest, at den 16-årige pige, der er anholdt i terrorsagen, tilsyneladende havde tænkt sig at sprænge en bombe.

Datoen og stedet fremgår af anklageskriftet, men måske havde politiets efterretningstjeneste godt styr på pigens planer på det tidspunkt, for i dagene før den 8.januar havde flere af skolens elever henvendt sig til to lærere, og fortalt, at de var bekymrede for den 16-åriges ytringer på de sociale medier.

En bekymring, som skolens lærere bragte videre til politiet, og ifølge skoleleder Dorte Baun, er det hendes opfattelse, at politiet tog henvendelsen meget alvorlig, og pigen blev da også anholdt kort tid efter, den 13.januar sidste år.

Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), siger til dagbladet Nordvestnyt, at han er glad for, at skolens lærere tog elevernes bekymring så alvorligt, at den blev bragt videre til politiet, og han fortæller, at skolens elever og lærere efter vinterferien skal mødes på skolen for at blive orienteret om anklageskriftet.

