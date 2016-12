Skolelederen på Odsherreds Efterskole måtte i november bortvise en lærer fordi han blev beskyldt for at have krænket en elev. Foto:Thomas Rye

Lærer sigtes for fem krænkelser af elever

Politiet har afhørt manden, og har nu sigtet ham for i fire tilfælde at have befølt elever samt i et enkelt tilfælde, at have krænket en elev verbalt.