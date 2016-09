Se billedserie Billedkunstner Lena Søeborg gæstede Odsherred-skolerne med projektet »Kontraster«, støttet af Odsherred Kunstråd. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kunstråd tiltrækker fonds-midler

Odsherred - 13. september 2016
Af Stefan Andreasen

Formand for Odsherred Kunstråd, billedkunstner Peter Hesk Møller, Nykøbing, mener, at Odsherred Byråds plan om at nedlægge rådet i jagten på 153.000 årlige kroner i budgetforliget er en dårlig kunst- og kultur-forretning.

- Kunstrådet har i år tredoblet den bevilling, kommunen har givet, ved at få tilført midler fra Statens Kunstfond og Huskunstnerordningen. Ud fra en relativt lille bevilling på 153.000 i år har byrådet med vores mellemkomst fået tilført 443.000 kr. til området, siger Peter Hesk Møller til dagbladet Nordvestnyt.

- Vi forvalter vores penge rigtigt godt. Det bliver svært for politikerne at pege på andre offentlige projekter, der kaster pengene så godt af sig, mener formanden.

- Det er tarveligt først at give en bevilling på fire år og så nedlægge kunstrådet efter de to år, så vi ikke kan vise, hvad vi er værd. Det tager tid, at starte et råd, siger formanden og håber, at politikerne besinder sig.

Medlem af kunstrådet Margrethe Agger, billedvæver fra Sjællands Odde, ærgrer sig lige så meget.

- Det er utroligt, at man i udkantsdanmark ikke kan give så lille en sjat penge, så vi kan blive koblet op til Statens Kunstfond og lave lokalt kvalitetsarbejde, siger Margrethe Agger.

Hun nævner, at kunstrådet ellers har en plan på vej om at støtte et miljø for unge, professionelle billedkunstnere, så de får lyst til at bosætte sig i Odsherred. I år har kunstrådet blandt andet støttet projekter i skolerne, så børn og unge har fået besøg af en professionel kunstner.