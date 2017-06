Se billedserie Pawel Wedrowski vil bruge den komme tid til at finde ud af, hvad der skal ske med Galleri Brantebjerg, der holder lukket resten af året. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Kunsten fik besøg i pinsen

Odsherred - 04. juni 2017 kl. 17:11 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om det er et stort galleri som Brantebjerg eller blot et besøg i en kunstners hjem.

Så er det faste elementer i Odsherred Kunstdage, der samler kunstinteresserede fra hele landet.

For tyve år siden var der 20 deltagende kunstnere, men i år en tallet nået op på 62. Og selvom arrangementet strækker sig over tre dage, så er det så godt som umuligt at komme hele vejen rundt.

- Vi plukker en fire fem steder ud. Steder, hvor vi ved der er gode ting at se, fortalte et ægtepar, der var på besøg på Galleri Brantebjerg i Nakke.

Her var stemningen lidt blandet, fordi Pawel Wedrowski, allerede før kunstdagene var ude her i avisen, for at fortælle, at galleriet tager en pause i resten af 2017. og det har mange af de trofaste kunder reageret på.

Men Odsherreds Kunstdage er ikke blot gallerier, også en lang række kunstnere åbner deres hjem og værksteder for besøgende.

Charlotte Bøgh slog døren op til sit hjem i de smukke Veddinge Bakker, hvor de besøgende kunne få en kunstsnak og se på hendes omfattende produktion.

- Jeg er jo lidt kendt for at male næsehorn. Det har jeg gjort siden 2005, fortæller Charlotte Bøgh, der dog de senere år også har kastet sig over høns som motiv.

- Det er dejligt at have besøg, og så kaster det jo da også lidt salg af sig, siger hun med et stort smil.