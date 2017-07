Kunne ikke leve op til krav: Laver Camp London om til p-plads

- Det er bestemt ikke med vores gode vilje, at vi ikke har familiecampingområdet Camp London i år. Men der var for mange krav fra myndighederne, og det gav for mange udfordringer for os og det ville ikke blive rentabelt for os. Derfor skal vi finde en anden løsning til næste år, forklarer festivalformand Ole Larsen.