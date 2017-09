Kun to danske børn på fodboldholdet

Over for dagbladet Nordvestnyt slår han fast, at DF med ham ved roret fortsat vil støtte en socialdemokratisk borgmester, men samtidig slår han også fast, at der skal ske ændringer i den førte politik, for særligt på èt område risikerer Odsherred, ifølge ham, at løbe ind i problemer.