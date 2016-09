Lily og Carl Hülsen fra Nykøbing fik mandag lejlighed til at takke dronningen personligt for det telegram, som de modtog i anledning af deres krondiamantbryllup i torsdags.

Krondiamantbrudepar fik sagt tak til dronningen

Det var en stor dag mandag, da Lily og Carl Hülsen fra Nykøbing som mange andre mødte op for at hilse på dronning Margrethe.

Ægteparret kunne nemlig fejre krondiamantbryllup i torsdags den 1. september og i den anledning havde parret fået et telegram fra dronningen. Den hilsen ville den 85-årig krondiamantbrud og -gom gerne takke personligt for, og det lykkedes faktisk Carl Hülsen at stikke en lap ud og få dronningens opmærksomhed til et tak, da hun gik forbi de mange fremmødte i Algade på vejen hen til Odsherred Teater.