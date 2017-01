Ruwel grunden har længe trængt til en gevaldig oprydning, men på grund af uoverensstemmelser mellem ejeren og kommunen, er det endnu ikke sket. Foto: Marianne Nielsen

Kræver 700.000 kroner for at rydde op

Odsherred - 28. januar 2017 kl. 10:32 Af Martin Hoffmann Kønig

I mange år har Ruwel grunden, i Nykøbing, været en øjebæ, der har fået et samlet byråd til at kræve handling og oprydning, mens grundens ejer, direktør Filip Dyvekær, har nægtet.

Det ser nu ud til at ændre sig, men først skal lidt af en handel falde på plads. På et møde mellem Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S) og Filip Dyvekær, har sidstnævnte præsenteret et forslag, der nu skal behandles i kommunens miljø- og klimaudvalg.

Plader sættes på ødelagte døre og vinduer i underetagen, nye vinduer sættes i på førstesalen og facaden sandblæses, så Ruwel bygningen bliver fri for graffiti, men kun hvis kommunen samtidig giver afkald på et krav om opsætning af en pergola fra den Aldi butik, som Filip Dyvekær har fået opført ud med Havnevej, og som Odsherred Kommune har fået 700.000 kroner som sikkerhed for at kunne tvangsopføre pergolaen.

Når pengene er kommet retur og pergolaen endeligt droppet som krav, så går oprydningen i gang på Ruwel grunden.

Men først skal politikerne have fundet ud af om aftalen kan begrundes sagligt, og så skal lokalplanen for området laves om, men for udvalgsformand Morten Egeskov (V) ser det ud til at være en farbar løsning, og han siger til dagbladet Nordvestnyt, at han ikke vil være ked af det, hvis der nu endelig bliver ryddet op på Ruwel grunden.

Udvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde på tirsdag.