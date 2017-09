Krænker-sag: Hotline-telefon i Hørve

- Vi har tre numre, som man kan ringe til, hvis man har brug for at tale om den her sag. Der sidder kommunale medarbejdere klar til at tale med dem, der ringer, og sørge for, at de kan få yderligere hjælp, hvis de har brug for det. De kan også give oplysninger videre til politiet i sagen, siger Gitte Løvgren, direktør i Odsherred Kommune.